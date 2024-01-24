Кирилло-Белозерский музей-заповедник представит праздничную программу ко Дню защитника Отечества

Кирилло-Белозерский музей-заповедник подготовил праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Отмечается, что в этом году снова будет представлена музыкально-поэтическая программа «Солдату мы слагаем оду.
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