Жители Васильевского острова обратили внимание на низкую культуру строительных работ, которая, к сожалению, все еще не редкость.
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Жители Васильевского острова обратили внимание на низкую культуру строительных работ, которая, к сожалению, все еще не редкость.