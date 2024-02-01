Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    эрдоган,засунь этому придурку своего дружка в рот по самые помидорыПашинян заявил, ч...
  • Владимир Андрианов
    Мне скоро семьдесят лет, я с удовольствием слушаю Шамана и, кстати, часто ношу кожаные штаны и что? Я не гомик и нико...Юрий Лоза: Что ка...
  • Boris Borisov
    Ради всего святого , скажи, что русские не виноваты ! А !Пашинян заявил, ч...

Сальдо: ВСУ ведут боевые действия с целью сокращения количества мирных жителей

Сальдо: ВСУ ведут боевые действия с целью сокращения количества мирных жителей

Вооруженные силы Украины ведут боевые действия с целью уменьшения количества мирных жителей. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», сделал руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх