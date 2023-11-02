Мигрант сдал полиции товарища-педофила, изнасиловавшего школьницу в Петербурге

Его 13-летняя дочь после этого забеременела. 45-летний узбекистанец сдал полицейским своего товарища-педофила, который изнасиловал школьницу напротив дома № 18 по улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга.
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