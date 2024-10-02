Как была пробита система безопасности Насраллы в день его убийства?Израильские удары, как с точки зрения безопасности, так и с военной, требуют критического анализа, особенно учитывая их успехи в разных регионах и по множеству целей.
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