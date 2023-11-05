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Будет вкусно

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Маринованные шампиньоны за 1 час: небольшой нюанс для особого вкуса

Маринованные шампиньоны за 1 час: небольшой нюанс для особого вкуса

Один раз приготовила, а в следующий уже увеличила все в два раза, чем по рецепту. Очень аппетитная закуска - в магазине таких шампиньонов не купить: маринуются с зеленью, зерненой горчицей, лимонным соком.

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