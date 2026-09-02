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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макларен» представит в Монце новое вращающееся антикрыло с отсылкой на инновацию 2010 года

Команда « Макларен » заявила, что готовится привезти на Гран-при Италии пакет обновлений, который включает в себя новую версию вращающегося заднего антикрыла.

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