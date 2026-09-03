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Авторадио

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Эксперт объяснил, почему лизинг выгоднее кредита и покупки за свои деньги

Лизинг спецтехники может оказаться для бизнеса выгоднее покупки за наличные или в кредит. Как пишет журнал «За рулём», первоначальный взнос по таким сделкам может начинаться от 5%, а график платежей можно подстроить под сезонность бизнеса.

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