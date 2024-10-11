Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Минпромторг подготовил законопроект, который запрещает принудительное взыскание средств с оборонных предприятий, полученных из бюджета в виде субсидий на выполнение гособоронзаказа и хранящихся на спецсчетах Промсвязьбанка, пишет РБК со ссылкой на источники и повестку заседания Комиссии по законодательной деятельности правительства РФ.