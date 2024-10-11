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Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Власти введут запрет взыскания «меченых» денег оборонных заводов

Минпромторг подготовил законопроект, который запрещает принудительное взыскание средств с оборонных предприятий, полученных из бюджета в виде субсидий на выполнение гособоронзаказа и хранящихся на спецсчетах Промсвязьбанка, пишет РБК со ссылкой на источники и повестку заседания Комиссии по законодательной деятельности правительства РФ.

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