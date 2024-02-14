Украина в начавшемся високосном году терпит поражение за поражением. Не сегодня завтра падёт Авдеевка, практически обречён Часов Яр, наши закрепляются на околице Купянска, из-за кадровой чехарды работу генштаба ВСУ лихорадит, военкомов бьют.
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