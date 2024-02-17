Как превратить отварное мясо в божественно вкусное блюдо. И сковородку отмывать не нужно.

Обычно свинину запекают, жарят или тушат. А вот отварную особо не жалуют, считая такое мясо пресным. Но можно превратить ее в потрясающую закуску с помощью особого маринада! Готовить совершенно несложно, но нужно дождаться, чтобы мясо полностью пропиталось специями.