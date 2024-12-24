На Бали россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков Индонезийские власти задержали 33-летнего россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков на острове Бали.
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