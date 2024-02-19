Два человека погибли при столкновении тепловоза с машиной в Балахнинском округе

Два человека погибли сегодня, 19 февраля, при столкновении тепловоза с легковым автомобилем. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, это произошло на железнодорожном переезде у станции «Алёшино».
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