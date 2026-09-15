Rusprofile: граждане Израиля открыли в России более 500 компаний

В России действуют 520 компаний, зарегистрированных учредителями из Израиля — за пять лет их число выросло в 2,5 раза.
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