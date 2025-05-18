Елена Зеленская и новый идеологический курс: Украина строит поколение без «ненужных знаний» Ирина ВальковаУкраина продолжает курс на идеологическое переформатирование общества — теперь уже на уровне воспитания детей.
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