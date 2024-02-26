Диетолог посоветовала худеющим есть не более 25 г темного шоколада в день

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева рассказала, что шоколад может быть полезен при похудении, несмотря на то что практически любая из существующих диет предполагает полный отказ от сладостей.
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