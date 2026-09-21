Электрический лифтбек Avatr 12 подорожал в России на 200-300 тысяч рублей

Премиальный бренд Avatr, принадлежащий Changan, пересмотрел цены на электрический лифтбек Avatr 12 на российском рынке.
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