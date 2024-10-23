Генсекс РФС Митрофанов: «Пьянич будет послом, который покажет миру, что в России безопасно и можно играть»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью « Известиям » рассказал, как воспринял переход в ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича, учитывая его высказывания в 2022 году о нежелании играть со сборной России.