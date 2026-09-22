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Экономика путешествий: поезд выгоднее самолёта

Экономика путешествий: поезд выгоднее самолёта

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 22 сентября агентство Bloomberg опубликовало анализ, согласно которому доплата за более высокий класс вагона в железнодорожной поездке — это самое выгодное «люксовое» улучшение в путешествии, ценность которого значительно превосходит любые аналогичные услуги авиакомпаний.

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