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На Украине пришло время плана В

На Украине пришло время плана В

Киев не добьется победы на поле боя, пишет Politico (США). Запад ему не союзник — его не беспокоит судьба "демократии" на Украине.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Уже давно стало понятно, что  Россия толчется на одном месте восточного фронта по двум причинам: 1. чтобы не спровоцировать восточную Европу вступить в войну. и 2. чтобы дать понять НАТО, что  &quot;в Багдаде все спокойно&quot;- Россия слаба и не представляет собой  опасности.  Притупляет внимание, чтобы США отправились на Китай. Байден же сказал 18 августа на встрече в Кэмп-Дэвиде с лидерами Японии и Южной Кореи заявил: &quot;Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявила. Это невозможно...&quot;.&quot;Происходящее в Украине - это не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны. Руководство Японии с первого дня решительно давало понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы&quot;. В переводе на русский это означает, что миссия США на Украине выполнена -&quot;Украина выиграла&quot;- мы идем на Китай. Начинается Третья мировая.
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1 час.
Natalija Osminina
&quot;По мере развития украинского конфликта ощущение опасности на Западе не только не растет, но даже уменьшается. В конце концов, если большой &quot;русский медведь&quot; не сможет подчинить себе своего меньшего ближайшего соседа, как же он сможет захватить страны НАТО, не говоря уже о том, чтобы угрожать США?&quot; --- Поэтому Россия не показывает свою силу, &quot;еще даже не начинает&quot;)). Чтобы КоЗа думала, что Россия слабая, продажная. Только тогда, США её оставят и со спокойной душонкой пойдут на Китай.
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1 час.

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