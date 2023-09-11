На Украине пришло время плана В

Natalija Osminina

Уже давно стало понятно, что Россия толчется на одном месте восточного фронта по двум причинам: 1. чтобы не спровоцировать восточную Европу вступить в войну. и 2. чтобы дать понять НАТО, что "в Багдаде все спокойно"- Россия слаба и не представляет собой опасности. Притупляет внимание, чтобы США отправились на Китай. Байден же сказал 18 августа на встрече в Кэмп-Дэвиде с лидерами Японии и Южной Кореи заявил: "Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявила. Это невозможно..."."Происходящее в Украине - это не только европейская проблема, такого рода вторжений не было со времен Второй мировой войны. Руководство Японии с первого дня решительно давало понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы". В переводе на русский это означает, что миссия США на Украине выполнена -"Украина выиграла"- мы идем на Китай. Начинается Третья мировая.