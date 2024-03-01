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  • Вовладар Даров
    Вы ещё мистификацию увидите позже!) Правда всплывёт,дайте время!Крушение самолета...
  • Ольга Заварухина
    Это всеми русскими не уважаемый Го-н явлинский. А «ЧО» обращаетесь к Москве, у вас же есть правительство СВОЕ и возгл...Явлинский снова п...
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    Явлинский, явлинский... что то знакомое... А кто это?Явлинский снова п...

Истерика Запада связана с отсутствием у него стратегии и мирного плана по Украине

Истерика Запада связана с отсутствием у него стратегии и мирного плана по Украине

МОСКВА (ИА Реалист). Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности послать войска на Украину и наоборот, заявление Олафа Шольца о том, что Германия и НАТО не будут посылать войска и Германия не будет давать Украине ракеты Taurus, отражает раскол на Западе и раскол в НАТО.

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