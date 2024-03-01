Истерика Запада связана с отсутствием у него стратегии и мирного плана по Украине

МОСКВА (ИА Реалист). Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности послать войска на Украину и наоборот, заявление Олафа Шольца о том, что Германия и НАТО не будут посылать войска и Германия не будет давать Украине ракеты Taurus, отражает раскол на Западе и раскол в НАТО.