Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запустить федеральную программу «Народная ипотека» со ставкой 3 % годовых: льготный кредит смогут получить молодые специалисты, работники бюджетной сферы, студенты и граждане без детей, а средства можно направить на покупку квартиры, либо на строительство дома.
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