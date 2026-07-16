Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запустить федеральную программу «Народная ипотека» со ставкой 3 % годовых: льготный кредит смогут получить молодые специалисты, работники бюджетной сферы, студенты и граждане без детей, а средства можно направить на покупку квартиры, либо на строительство дома.