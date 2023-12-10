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Российские военные отбили 13 атак и поразили место сбора командиров ВСУ

Российские военные отбили 13 атак и поразили место сбора командиров ВСУ

Российская армия за минувшие сутки отразила 13 атак украинских вооруженных сил на различных направлениях в зоне спецоперации и поразила место сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ.

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