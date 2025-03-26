Доля новостроек в выдачах ипотеки достигла максимума с июля 2024 года

Доля новостроек в ипотечных выдачах по итогам февраля 2025 года оказалась практически сопоставима с показателем июня прошлого года — последнего месяца действия массовой льготной ипотеки Доля новостроек в структуре ипотечных выдач в феврале достигла 49%.
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