Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области приходят на помощь гражданам, находящимся в угрожающих их жизни состояниях

Вечером 15 августа экипаж ДПС отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Туле в составе старшего лейтенанта полиции Юрия Дубского и лейтенанта полиции Юрия Пузанова во время несения службы на улице Скуратовской обратил внимание на иномарку, настойчиво подающую сигналы дальним светом фар.