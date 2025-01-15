Специалисты выяснили, с чем связаны проблемы с ЖКТ у россиян

Наиболее распространенной причиной болей и спазмов стало считают неправильное питание Специалисты провели исследование, чтобы узнать, что россияне считают основными причинами расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и как они предпочитают справляться с проблемами.
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