Специалисты выяснили, с чем связаны проблемы с ЖКТ у россиян

Наиболее распространенной причиной болей и спазмов стало считают неправильное питание Специалисты провели исследование, чтобы узнать, что россияне считают основными причинами расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и как они предпочитают справляться с проблемами.