Секретарь СНБО Данилов: Учебники НАТО пора отправлять в архивы

Учебники НАТО по ведению боевых действий уже устарели, их следует направлять в архивы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя неудачное контрнаступление ВСУ.
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