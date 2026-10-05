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Электромобили в Китае застряли в многочасовых пробках на зарядных станциях: проблемы хуже, чем в России

Национальный день, или День образования КНР — это национальный праздник, из-за которого в период с 1 по 7 октября многие компании перестают работать.

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