Выигравший «Дакар» КАМАЗ-43509 продали за 100 миллионов рублей

«КАМАЗ-мастер»Команда «КАМАЗ-мастер» продала один из своих гоночных грузовиков — автомобиль КАМАЗ-43509, который в 2018 году под управлением Андрея Каргинова выиграл «Шёлковый путь», а в 2020-м — «Дакар» в Саудовской Аравии продали за 100 миллионов рублей.