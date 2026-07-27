Три брака, крестный от первого мужа и громкие разводы: как дочь профессора Катя Гордон стала главной защитницей рублёвских жён

Сегодня Катя Гордон прочно ассоциируется с громкими семейными спорами и разводами в высшем обществе. Она представляет интересы жён крупных предпринимателей, регулярно делает публичные заявления и оказывается в эпицентре светских скандалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии