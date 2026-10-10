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Газета.ру

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На Алтае подростку, на которого напал медведь, диагностировали отек мозга

На Алтае подростку, на которого напал медведь, диагностировали отек мозга

Подростку, пострадавшему от нападения медведя на Алтае, врачи диагностировали отек мозга. Об этом рассказал близкий к семье школьника источник, сообщил Telegram-канал «В курсе 22».

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