Страна и люди
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Страна и люди

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«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.

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