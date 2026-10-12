«Степашки» молчали, а мигранты прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, матерились и клали ноги на сиденья

Забудьте про скучный общественный транспорт и унылые поездки с работы. В Подмосковье на маршруте номер 25 пассажирам посчастливилось прикоснуться к прекрасному: группа нетрезвых гостей региона устроила в салоне автобуса настоящую баню по-черному с курением, выпивкой, матом и ногами на сиденьях.
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