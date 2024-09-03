Ким Дотком заявил, что Мадуро может купить российский самолет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может купить российский Ил-96 вместо конфискованного Вашингтоном самолетом, заявил основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком 3 сентября на своей странице в Х.