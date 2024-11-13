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Большинство россиян не соблюдают никаких ограничений в еде

Большинство россиян не соблюдают никаких ограничений в еде

Большинство опрошенных (43%) едят три раза в день, как по учебнику. 16% респондентов назвали оптимальным режим — четыре-пять раз в день, столько же — у них все зависит от обстоятельств, 9% едят только два раза в день, 7% — не считают приемы пищи и едят, сколько захотят, по 2% респондентов едят один раз в день и более пяти раз в день.

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