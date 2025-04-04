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Закон, порядок, государство

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Транспортной полицией совместно с УФСБ задержаны за покушение на поджог железнодорожной инфраструктуры трое жителей столичного региона

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поступило телефонное сообщение от дежурного тяговой части локомотивного депо о том, что на перегоне железнодорожных станций «Яуза-Ростокино» Ярославского направления Московской железной дороги примерно в 600 метрах от платформы Ростокино в сторону Москвы, была произведена попытка поджога релейного шкафа.

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