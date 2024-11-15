Песни о важном для страны: «Алиса» сыграет новый альбом «Гойда» в Петербурге

Мощный хэви-метал, лирические баллады и тексты с отсылками к важным для страны событиям. Легендарная рок-группа «Алиса» выпустила свой 23-й студийный альбом, который уже завтра презентуют публике на грандиозном концерте в Петербурге.
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