Овечкин назвал рекордный гол в НХЛ самым важным моментом в жизни

Гол, который позволил российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал для него самым значимым событием в жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии