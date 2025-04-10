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Овечкин назвал рекордный гол в НХЛ самым важным моментом в жизни

Овечкин назвал рекордный гол в НХЛ самым важным моментом в жизни

Гол, который позволил российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину установить рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), стал для него самым значимым событием в жизни.

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