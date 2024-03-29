Сладков рассказал о сверхмощной бомбе «Слон», еще не применявшейся на СВО

С учетом информации о возобновлении производства авиабомбы FAB-3000 в России, военный корреспондент Александр Сладков напомнил о существовании в арсенале ВКС РФ гораздо более мощной бомбы FAB-9000, известной как “Слон”.
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