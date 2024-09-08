📌📹Важное подспорье в прикрытии тыловых авиабаз ВКС и складов боекомплектов ВС России В нашем вчерашнем посте (и ещё более раннем обзоре), детально освещающих цели поставки ВВСУ 850 ракет класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X Block II "Sidewinder", мы отметили высокую эффективность средневолновых инфракрасных головок самонаведения типа "Imaging Infrared" (IIR) (фото № 3) данных ракет-перехватчиков в обнаружении теплоконтрастных реактивных факелов ТРДД РД-95ТМ-300 и ТРДД-50Б (фото № 1) стратегических крылатых ракет Х-101 и 3М14Т/К "Калибр-НК/ПЛ".