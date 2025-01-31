На Украине захотели решить проблему набора в ВСУ вводом западных войск

На Украине ввод западных войск назвали решением проблемы с набором в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявила уполномоченная Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью The Guardian.
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