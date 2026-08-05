Где скрывается долголетие: пересматривая мифы о мясе, спорте и вере

Иногда одно-единственное сообщение способно запустить целую лавину размышлений. Недавно я получила комментарий, в котором, словно в туго завязанном узле, сплелись боль, надежда и несколько очень распространенных заблуждений.
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