Спорт и диета
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Спорт и диета

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Где скрывается долголетие: пересматривая мифы о мясе, спорте и вере

Где скрывается долголетие: пересматривая мифы о мясе, спорте и вере

Иногда одно-единственное сообщение способно запустить целую лавину размышлений. Недавно я получила комментарий, в котором, словно в туго завязанном узле, сплелись боль, надежда и несколько очень распространенных заблуждений.

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