Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил ввод войск НАТО на Украину

Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины, если проблемы украинских Вооруженных силы в зоне конфликта будут усугубляться, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
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