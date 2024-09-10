Копительный эффект: названы регионы с самым высоким уровнем сбережений

Стали известны регионы с самым высоким уровнем сбережений жителей. Наибольшие показатели зафиксированы не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Калининградской, Ярославской, Рязанской, Самарской, Владимирской и Новосибирской областях, а также Приморском крае и Чувашии, говорится в исследовании проекта Народного фронта «За права заемщиков».