Самые счастливые люди живут здесь, в сердце России

﻿﻿Последняя часть. День 7. Мы пересекаем Полярный круг с севера, на 66 градусе широты. На этом наш полярный загар заканчивается - и начинается полярный загар :) Мы находимся всего на четыре градуса южнее Дудинки, а пейзажи совсем другие.