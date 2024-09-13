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Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место

Разведенная Алсу жестко поставила Решетову на место

Позади остался восемнадцатилетний брак Алсу и Яна Абрамова. Со стороны казалось, что семья живет в любви и гармонии, поэтому заявление певицы о разводе для поклонников прозвучало как гром среди ясного неба.

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