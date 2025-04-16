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ФАБ-500 накрыли базу ВСУ под Купянском — удар попал на видео

ФАБ-500 накрыли базу ВСУ под Купянском — удар попал на видео

ФАБ-500 накрыли базу ВСУ под Купянском — удар попал на видео Юлия СоколоваРоссийская авиация продолжает методично наносить удары по критически важным объектам противника.

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