Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск сорвали ротацию украинских боевиков на Кураховском направлении СВО

Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск сорвали ротацию украинских боевиков на Кураховском направлении СВО

Бронегруппы на боевых машинах пехоты БМП-3 поддерживают наступающие штурмовые группы шквальным огнем, не давая возможности подразделениям ВСУ совершать ротации и подвоз боекомплекта на линии боевого соприкосновения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх