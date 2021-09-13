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«Непривычно как», – Игорь Николаев без пышных кудрей обескуражил поклонников

«Непривычно как», – Игорь Николаев без пышных кудрей обескуражил поклонников

Игорь Николаев удивил публику неожиданным образом. Маэстро опубликовал фотографию, которая вызвала у поклонников бурю эмоций.

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