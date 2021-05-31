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В овощах и коровах обнаружили тревожные уровни токсичных PFAS

Осадок сточных вод, который районы их очистки по всей Америке упаковывают и продают в качестве удобрения для дома, содержит тревожные уровни токсичных PFAS, также известных как «вечные химические вещества», говорится в новом отчете Sierra club.

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