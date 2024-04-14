Сверхзвуковым Ту-160 всё-таки быть! Расскажу о том, как Россия вернула себе бомбардировщики на Родину!

22 августа 2023 5,8K прочитали Говорят, что в девяностые, до, во время и после развала СССР было больше негодяев, особенно тех, кто невзирая ни на какие принципы планомерно, с улыбкой на лице уничтожал не только гражданскую отечественную авиацию, но и военную стратегическую авиацию.